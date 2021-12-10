“Akıllı Tavşan” AHL’de

Çorum AHL Park Avm, TRT Çocuk’un en sevilen çizgi karakterlerinden biri olan Akıllı Tavşan MOMO’yu ağırlamaya hazırlanıyor.

Cumartesi ve Pazar günü AHL Park Avm’de çocuklarla buluşacak Akıllı Tavşan MOMO’nun eğlenceli maceralarına, çocuklar da eşlik edecek. Akıllı Tavşan Momo ve arkadaşlarının Şarkılı Ormanda geçirdiği maceralar, dolu gösteriye tüm minikler davetli. (Haber Merkezi)

