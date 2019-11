Akıllı şehirler istişare toplantısı yapıldı

Akıllı Şehirlerde insan hayatını kolaylaştırmak ve bu anlamda yapılan uygulamaların sürdürülebilirliğini sağlamanın önemine değinen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Merkezinde insanın olduğu bir proje. Bir şehri teknolojik yeniliklerin entegrasyonu ile akıllı şehir uygulamaları ile daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için çıktığımız bu yolda şehrimize ve hemşehrilerimize ne gibi faydalar sağlayabiliriz, şehrin hangi sorununa çözüm bulabiliriz ya da ne tür kolaylıklar sağlayabiliriz bunları düşünüyoruz. Bu anlamda şehir eşleştirme programıyla Avrupa ülkelerine giderek oradaki akıllı şehir uygulamalarının şehrimize adapte edilmesi için teknik geziler düzenliyoruz. Kardeş şehrimiz Gimhae ile bu anlamda karşılıklı personel eğitimleri ve teknik ziyaretleri içeren bir anlaşma imzaladık” dedi.

Şehre değer katmak için aşkla ve şevkle çalıştıklarını ifade eden Aşgın, “Şehri birlikte yöneteceğiz derken samimiydik bugün tavrımız her alanda tavrımızla bunu gösteriyoruz şehrimizin her kesimini her paydaşını istişare toplantılarıyla yönetim mekanizmasına dahil ediyoruz. Akıllı Şehirler Yol Haritası projesinde de, Hitit Üniversitesi, İl Etüt Proje Müdürlüğü, Bilsem, Ticaret Sanayi Odası, Emniyet Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı, Kent Konseyi, Mimarlar Odası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte istişare toplantıları yaparak projeden elde edilecek faydayı en üst düzeyde tutmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)