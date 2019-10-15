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“Akıllı şehirde öncelik hayatı kolaylaştırmaktır”

Çorum Belediyesi tarafından Hitit Üniversitesi MYO Erol Olçok Konferans Salonu’nda “Kentleşme ve Akıllı Şehirler” konferansı verildi. Avrupa Birliği Şehir Eşleşme Programı Kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere bir yenisi daha eklendi.

“Akıllı şehirde öncelik hayatı kolaylaştırmaktır”

Çorum Belediyesi tarafından Hitit Üniversitesi MYO Erol Olçok Konferans Salonu’nda “Kentleşme ve Akıllı Şehirler” konferansı verildi. Avrupa Birliği Şehir Eşleşme Programı Kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere bir yenisi daha eklendi.

15 Ekim 2019 Salı 22:20
“Akıllı şehirde öncelik hayatı kolaylaştırmaktır”

Dr. Emin Bank, Hitit Üniversitesi MYO Erol Olçok Konferans salonunda Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, ilgili birim müdürleri ve belediye çalışanları ile öğrencilerin katıldığı bir bilgilendirme konferansı verdi. “Kentleşme ve Akıllı Şehirler” konulu konferansta akıllı şehir nedir, nasıl uygulamalar yapılmalı konularına değindi.

Uz. Dr. Erol Bank ise, “Akıllı şehir uygulamalarında öncelik hayatı kolaylaştırmak olmalıdır. Çünkü bunların hepsi insan odaklı çalışmalar. Daha sonra önem sırasına göre sürdürülebilirlik olması gerekir. Bir uygulama yaptınız bunu ekonomik veya teknik açıdan sürdürülebilir kılamazsanız bu fayda sağlamak yerine zarara dönüşür” dedi.

Konferansın ardından katılımcılardan Çorum için akıllı şehir uygulamalarına dair kısa bir anket çalışması yapılarak görüşleri alındı.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum’u hatırlatması adına Dr. Emin Bank’a Hitit Güney Kursu hediye etti.

(Haber Merkezi)

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