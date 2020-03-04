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Akıl ve Zeka Oyunları il finali yapıldı

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları İl Finalinde öğrenciler kıyasıya yarıştı.

Akıl ve Zeka Oyunları il finali yapıldı

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları İl Finalinde öğrenciler kıyasıya yarıştı.

04 Mart 2020 Çarşamba 20:00
Akıl ve Zeka Oyunları il finali yapıldı

Yarışma sonunda İl Milli Eğitim müdürü Yakup Sarı dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi. Sarı, öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek böyle yarışmalara sürekli katılmalarının kendi gelişimlerine fayda sağlayacağını ifade etti. Yarışmada sonuçlar şu şekilde gerçekleşti;

Ortaokullar Kulami Turnuvası: 1.Tahir Semerci (İskilip Ebussuud Efendi Ortaokulu) 2.Osman Ceyhan (Toki Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu) 3.İzzet Umut Erdemirci Mustafa Kemal Ortaokulu)

Ortaokullar Reversi Turnuvası: 1.Mustafa Kartal (Mustafa Kemal Ortaokulu) 2.Salih Kıltepe (İskilip Ebussuud Efendi Ortaokulu) 3.Ahmet Cam (23 Nisan Ortaokulu)

Ortaokullar Pentago Turnuvası: 1.Nezaket Ceylin Demirci (Mustafa Kemal Ortaokulu) 2.İsmail Can Köse (İskilip Ebussuud Efendi Ortaokulu) 3.Hakan Muhammed Özkan (Bilim Sanat Merkezi)

Ortaokullar Mangala Turnuvası: 1.Emine Tosun (İskilip Ebussuud Efendi Ortaokulu) 2. Umut Erdoğan (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu) 3. Taha Sucu (Bilim Sanat Merkezi)

İlkokullar Pentago Turnuvası: 1.Furkan Arslan (İskilip Ebussuud Efendi İlkokulu) 2.Haydar Yiğit Toprakçı (Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu) 3.Kayra Ejdar (Bilim Sanat Merkezi)

İlkokullar Mangala Turnuvası 1.Sinem Karabuğa (İskilip Ebussuud Efendi İlkokulu) 2.Hira Nur Ölçer (Bilim Sanat Merkezi) 3.Ege Boz (Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu)

İlkokullar Q-Bitz Turnuvası: 1.Medine Cücük (İskilip Ebussuud Efendi İlkokulu) 2.Abdurrahim Yiğit (Toki Şehit Şükrü Özyol İlkokulu) 3.İkra Yılmaz (İstiklal İlkokulu)

İlkokullar Equilibrio Turnuvası: 1.Enes İsa Kök (İskilip Ebussuud Ortaokulu) 2.İclal Sude Karabudak (Bilim Sanat Merkezi) 3.Senanur Bodur (İskilip Ebussuud Efendi İlkokulu)

(Haber Merkezi)

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