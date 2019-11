Akıl ve zeka oyunları eğitimi başlıyor

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mahmut Atalay Gençlik Merkezinin koordinesinde "Akıllı Çocuk Oyunları Projesi" başlığı altında; becerikli yapılar-keva, architecto, pentago, tangramino, kulami, mangala, reversi, tangramlar seti, pentomino seti, colours, triangle game, quadrıllıon, numbers, ıq-link, smart - hide & seek jungle, q-bitz extreme, smart-ıq-focus, match madness, six, q-bitz, dizios, qwirkle, look look, meta forms, equilibrio, rondo vario, pomela, skippity olmak üzere 28 farklı akıl ve zeka oyunun eğitimlerinin verilmeye başlayacağı belirtildi.