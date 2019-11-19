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Akıl ve zeka oyunları eğitimi başlıyor

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mahmut Atalay Gençlik Merkezinin koordinesinde "Akıllı Çocuk Oyunları Projesi" başlığı altında; becerikli yapılar-keva, architecto, pentago, tangramino, kulami, mangala, reversi, tangramlar seti, pentomino seti, colours, triangle game, quadrıllıon, numbers, ıq-link, smart - hide & seek jungle, q-bitz extreme, smart-ıq-focus, match madness, six, q-bitz, dizios, qwirkle, look look, meta forms, equilibrio, rondo vario, pomela, skippity olmak üzere 28 farklı akıl ve zeka oyunun eğitimlerinin verilmeye başlayacağı belirtildi.

Akıl ve zeka oyunları eğitimi başlıyor

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mahmut Atalay Gençlik Merkezinin koordinesinde "Akıllı Çocuk Oyunları Projesi" başlığı altında; becerikli yapılar-keva, architecto, pentago, tangramino, kulami, mangala, reversi, tangramlar seti, pentomino seti, colours, triangle game, quadrıllıon, numbers, ıq-link, smart - hide & seek jungle, q-bitz extreme, smart-ıq-focus, match madness, six, q-bitz, dizios, qwirkle, look look, meta forms, equilibrio, rondo vario, pomela, skippity olmak üzere 28 farklı akıl ve zeka oyunun eğitimlerinin verilmeye başlayacağı belirtildi.

19 Kasım 2019 Salı 19:10
Akıl ve zeka oyunları eğitimi başlıyor

Program hakkında bilgi veren akıl ve zeka oyunları eğitmeni Gençlik Lideri Sinan Avşar, çabuk öğrenmede geleceğin metodunun akıl ve zeka oyunları olduğunu dile getirdi. Zekâ Oyunları’nın; zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan; bunun yanında dikkat, konsantrasyon, bağlantısal düşünme, geometrik algılama ve görsel zeka becerilerini geliştiren bir eğitim metodu olduğunu belirten Avşar, bu metotun yıllardır gelişmiş dünya ülkelerinde bir öğreti metodu olarak çeşitli eğitim kurumlarında her yaş ve seviyede öğretildiğini, bu kapsamda gençlik merkezinde serbest zamanlarını akıl ve zeka oyunları eğitimi alarak değerlendirmek isteyen gençlerin bu alanda başarı göstermelerini; bunun yanında kısa vadede ulusal, uzun vade de ise uluslararası turnuvalarda başta ülke olmak üzere bakanlığı, Çorum’u ve gençlik merkezini temsil etmelerini sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Sinan Avşar, Akıllı Çocuk Oyunları Projesi kapsamında eğitimlerin yıl boyunca belirli periyotlarla devam edeceğini belirterek eğitimlere katılmak isteyen gençlerin veya ailelerin başvuru işlemleri için Mahmut Atalay Gençlik Merkezine şahsen gelip başvuru yapmaları gerektiğini, gençlik merkezlerinin programlardan ve faaliyetlerden haberdar olmak isteyen gençlerin ve ailelerin ise gençlik merkezinin sosyal medya hesapları ya da 0(364)223-1320 nolu telefon numarasını arayarak iletişim kurabileceklerini söyledi. (Haber Merkezi)

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