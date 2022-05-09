Akıl oyunları turnuvası başladı

Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezinde düzenlenen turnuvanın açılışına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.



Satranç turnuvası ile başlayan “11. Dahi Beyinler Akıl ve Zekâ Oyunları” yarışmasının startını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek verdi. Başkan Aşgın ve Milli Eğitim Müdürü Kodek turnuvaya katılan öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Satranç turnuvasıyla startını verdiğimiz 11. Dahi Beyinler Akıl ve Zekâ Oyunları yarışması 7 kategoride gerçekleşiyor. 4 Aralık’ta başlayan turnuvanın elemelerine 4 bin 35 öğrencimiz katıldı. Elemeler sonucunda 465 öğrencimiz bugün itibariyle il finallerinde yarışacaklar.” dedi.

Başkan Aşgın, satranç, mangala, reversi, becerikli yapılar, koridor, hedef-5 ve zeka oyunları kategorilerinde yapılacak yarışmalarda 17 ilkokuldan 213 sporcunun, 16 ortaokuldan ise 252 sporcunun mücadele vereceğini bildirdi.

Aşgın “Turnuvanın ödül töreni 12 Mayıs saat 16.30’da Buhara Kültür Merkezimizde yapılacak. Yarışmalarımıza katılım sağlayan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.” dedi.



