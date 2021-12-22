Bahçelievler İlkokulu 4/C sınıfında ‘Akıl Oyunları Sınıfımda’ projesi hayata geçirildi. Okul müdürü Olgun Çakır ve öğrenciler ile birlikte açılışının gerçekleştirildiği proje hakkında bilgi veren sınıf öğretmeni Elif Bahçeci, genel olarak akıl oyunları sınıflarının okullar bünyesinde ayrı bir sınıf olarak ele alındığını, söz konusu proje kapsamında ise bu uygulamanın kendi sınıflarına entegre edildiğini belirtti.

Öğrencilerde problem çözme, dikkat, hafıza, konsantrasyon, soyut düşünme, görsel algı, mantık yürütme vb. yeteneklerin geliştirilmesini amaçlayan proje kapsamında reverse, mangala, koridor, surakarta gibi 20 farklı akıl oyununun sınıflarına kazandırıldığını belirten Bahçeci, projeye destek veren velilerine teşekkür etti.

Bahçeci ayrıca, öğrencilerin boş zamanlarını verimli bir şekilde kullanacağını ifade ederek, eğlenerek öğrenmeyi sağlayan zeka oyunları ile hızlı ve doğru karar verebilme becerilerinin gelişimine de katkı sunulması ile çocukların ileride karşılaşacakları problemleri daha seri bir şekilde çözüme kavuşturabilecek bireyler olacağına olan inancını da sözlerine ekledi.