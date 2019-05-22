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Akbank’tan TSO’ya ziyaret

Akbank Çorum Şube Müdürü Harun Reşit Pekdemir, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Akbank’tan TSO’ya ziyaret

Akbank Çorum Şube Müdürü Harun Reşit Pekdemir, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:54
Akbank’tan TSO’ya ziyaret

Ziyarette, 2018 yılında başlatılan ve 365 oda ve borsa üyelerini de içine alan “Dijital Dönüşüm Projesi” kapsamında entegrasyonu ve test aşamalarının tamamlanmış olduğu “Üye Tahsilat Sistemi”nin fiilen tahsilat yapacak duruma gelmiş olmasından dolayı ve bu tahsilata aracılık yapacak olan teknik ve finansal mutabakata varılan bankalardan biri olduklarını dile getiren Pekdemir, bu sayede Oda üyelerinin işlemlerini daha hızlı gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

“Üye Tahsilat Sistemi” hakkında karşılıklı görüş alışverişinden bulunulan ziyarette, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Oda üyelerinin aidat, belge ve hizmet ücretlerinin tahsilat işlemlerini doğrudan bankalar üzerinden ayrıca banka gişeleri, ATM ve TOBB web sitesi üzerinden de sanal POS yoluyla sorunsuz bir şekilde yapabileceklerini dile getirdi. (Haber Merkezi)

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