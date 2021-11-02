“Akaryakıtta zam yağmuruna” bisiklete binerek tepki verdiler

Vargeloğlu, DEVA Partisi Çorum İl Gençlik Politika ve Kadın Politika Başkanlığı öncülüğünde Çorbis Bisikletlerine binerek akaryakıt zammına dikkat çekmek istediklerini belirterek, “Ancak sadece istedik çünkü 5 bisiklet için ücret ödedik ancak sadece 1 tanesini kullanabildik. Çorbis de bozuk çıktı. Ak Parti Çorum yöneticileri ileri görüşlü imiş! Bugünleri görüp Çorbis’i şehrimize kazandırdılar tebrik ederim” dedi.

Vatandaşların yeni bir zam gelmeden depolarını doldurmak için petrol istasyonlarına akın ettiğini kaydeden Vargeloğlu, “İktidarın açıklamalarının aksine ekonominin son derece kötü olduğunun, vatandaşlarımızın dayanamayacak noktaya geldiğinin daha açık bir göstergesi değil mi? Kur ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artış devam ederse her artış pompa fiyatına yansıyacak. Akaryakıttaki zamlar ne yazık ki ülkemizde tarım ve ulaşım başta olmak üzere her alanda maliyetlerin daha da artmasına neden olacak. Bu da yeni zamları doğuracak. İktidar diğer alanlarda olduğu gibi akaryakıt fiyatları konusunda da kalıcı çözümler üretmek yerine tribünlere oynadı. Maliyet artışlarını bugüne kadar ÖTV gelirinden imtina ederek karşıladı. ÖTV’den kaynaklı azalan vergi gelirini tütün/alkol ürünleri, araçlar vb. ürünler üzerindeki ÖTV’yi ve diğer vergileri artırarak karşılamaya çalıştı” ifadelerini kullandı.

Alım gücü dikkate alınmadan yapılacak karşılaştırmaların anlamsız olduğunu belirten Vargeloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu çaba, iktidarın sorumluluğu kabul etmemek için kaçış yolu. Millî gelirin sürekli azaldığı ve AB ülkeleri içinde en düşük asgari ücrete sahip ülkemizde, hatta Çin’in bile birçok bölgesinin altına indiği ülkemizde vatandaşlarımızın gelir durumuna bakarak kıyaslama yapılmalı.”

“AVRUPA’DAKİ ASGARİ ÜCRETLE

4 KAT FAZLA YAKIT ALINIYOR”

“Avrupa’da asgari ücretle alınabilen akaryakıt miktarı ile ülkemizde asgari ücretle alınabilen akaryakıt miktarı arasında 4 kata yakın fark var. Avrupa’da yakıt fiyatının en yüksek olduğu ülke olan Hollanda’da yakıt fiyatı 1,874 Euro (20,6 TL) iken asgari ücret yaklaşık 1650 Euro (18.500 TL) Bizde ise yakıt fiyatı 0,751 Euro (8,15 TL) iken asgari ücret 2.825 TL. Yani Hollanda da yakıt fiyatı bize göre 2,5 kat fazla ancak asgari ücret de 6,5 kat fazla. Bir Hollandalı asgari ücretiyle 880 litre benzin alabilirken bizim vatandaşımız asgari ücretiyle sadece 346 litre benzin alabiliyor. Hollanda vatandaşı bizim vatandaşımıza kıyasla çok daha rahat (2,5 kat) yaşıyor.” (Haber Merkezi)

