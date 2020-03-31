Akaryakıtta indirim

EPGİS’ten yapılan açıklamaya göre benzinin litresinde 10, motorinin litresinde 8 kuruş indirim gerçekleşti.
İstanbul’da bir litre benzin fiyatı 5,03 TL, bir litre motorin fiyatı 5,37 TL seviyelerine gerileyecek.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş, benzinde ise 10 kuruşluk indirim yapılacak.
EPGİS’ten yapılan açıklamaya göre benzinin litresinde 10, motorinin litresinde 8 kuruş indirim gerçekleşti.
İstanbul’da bir litre benzin fiyatı 5,03 TL, bir litre motorin fiyatı 5,37 TL seviyelerine gerileyecek.