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Akaryakıtta çifte indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 7 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim yapıldı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 19:22
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Akaryakıtta çifte indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 7 kuruş, motorinin litresine 12 kuruş indirim yapıldığını duyurdu. İndirimlerin ardından benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5,40 liraya, Ankara'da 5,54 liraya, İzmir'de 5,57 liraya gerileyecek. Motorinin litresi de İstanbul'da ortalama 5,16 liraya, Ankara'da 5,24 liraya, İzmir'de 5,26 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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