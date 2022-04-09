Akaryakıt zamlarına scooterli tepki!
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Çorum İl Başkanı Engin Erenler, akaryakıt fiyatlarındaki artışa çektiği kısa videoyla dikkat çekti.
Güncel 09.04.2022, 14:39 09.04.2022, 14:43
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Videoda scooterla yolculuk yapan TDP İl Başkanı Engin Erenler, ‘Başkan araba noldu’ diye soran kişiye “Kardeşim araba ne olacak mazot olmuş 22 lira, arabaya binecek hal mi bıraktılar?” diye cevap veriyor.
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