“Akaryakıt zamları enflasyonu tırmandırıyor”

“AKARYAKITA YAPILAN ZAMLAR ENLASYONU ARTIRIYOR”

Enflasyonun artmasında akaryakıt zamlarının etkili olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımızın en büyük maliyet kalemlerinden birisi mazot. Bu yüzden benzin, motorin, LPG gibi akaryakıta gelen her zam esnafımızı biraz daha zora sokuyor. Bu zamlar esnafımızla birlikte vatandaşlarımızın cebini de olumsuz etkiliyor. Zincirleme olarak tüm sektörleri doğrudan etkilediği için enflasyonun da tırmanmasına neden oluyor. Enflasyonla mücadele edeceksek zam düşüncesini bir kenara bırakmalıyız. Doların 7.25, brent petrolün varilinin 110 dolar olduğu dönemde dahi petrol fiyatları bu kadar yükselmemişken şimdi Salı günü akaryakıt fiyatlarına yeni zam yapılmasının bir anlamı olmalı. Akaryakıta yapılan zamlar nedeniyle yükselen maliyetlerin düşürülmesi için artık zam yapılmamalı. Maliyetleri ve sektörler arasında kilit rol oynayan akaryakıt fiyatlarını ne kadar düşürürsek piyasaları o kadar rahatlatırız, enflasyon da o kadar düşmüş olur” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)