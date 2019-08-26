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“Akaryakıt zamları enflasyonu tırmandırıyor”

Akaryakıt zamlarında oldukça dikkatli davranılması gerektiğini ve iki günde bir zammın bir mantığının olmadığını ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni bir akaryakıt zammının bugünden itibaren yürürlüğe konulacak olmasının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratacağını ifade etti. Zammın uygulamaya konulmaması gerektiğini belirten Palandöken, bu zammın bir açıklaması ve mantığı olması gerektiğini, bu yıl 20 Ağustos’taki son zamma kadar 8 ayda benzine 12 kez, motorine 7 kez, LPG’ye ise 3 kez zam yapıldığını dile getirdi. Bu zamların uygulanması halinde benzine 13, motorine 8 kez 8 ayda zam gelmiş olacağını dile getiren Bendevi Palandöken, “Bu zamlar A’dan Z’ye tüm sektörleri ve vatandaşları olumsuz etkilerken enflasyonu da tırmandırıyor. Gerçek bir çözümün yolu zam değil indirim olmalı” dedi.

“Akaryakıt zamları enflasyonu tırmandırıyor”

Akaryakıt zamlarında oldukça dikkatli davranılması gerektiğini ve iki günde bir zammın bir mantığının olmadığını ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni bir akaryakıt zammının bugünden itibaren yürürlüğe konulacak olmasının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratacağını ifade etti. Zammın uygulamaya konulmaması gerektiğini belirten Palandöken, bu zammın bir açıklaması ve mantığı olması gerektiğini, bu yıl 20 Ağustos’taki son zamma kadar 8 ayda benzine 12 kez, motorine 7 kez, LPG’ye ise 3 kez zam yapıldığını dile getirdi. Bu zamların uygulanması halinde benzine 13, motorine 8 kez 8 ayda zam gelmiş olacağını dile getiren Bendevi Palandöken, “Bu zamlar A’dan Z’ye tüm sektörleri ve vatandaşları olumsuz etkilerken enflasyonu da tırmandırıyor. Gerçek bir çözümün yolu zam değil indirim olmalı” dedi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:53
“Akaryakıt zamları enflasyonu tırmandırıyor”

“AKARYAKITA YAPILAN ZAMLAR ENLASYONU ARTIRIYOR”

Enflasyonun artmasında akaryakıt zamlarının etkili olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımızın en büyük maliyet kalemlerinden birisi mazot. Bu yüzden benzin, motorin, LPG gibi akaryakıta gelen her zam esnafımızı biraz daha zora sokuyor. Bu zamlar esnafımızla birlikte vatandaşlarımızın cebini de olumsuz etkiliyor. Zincirleme olarak tüm sektörleri doğrudan etkilediği için enflasyonun da tırmanmasına neden oluyor. Enflasyonla mücadele edeceksek zam düşüncesini bir kenara bırakmalıyız. Doların 7.25, brent petrolün varilinin 110 dolar olduğu dönemde dahi petrol fiyatları bu kadar yükselmemişken şimdi Salı günü akaryakıt fiyatlarına yeni zam yapılmasının bir anlamı olmalı. Akaryakıta yapılan zamlar nedeniyle yükselen maliyetlerin düşürülmesi için artık zam yapılmamalı. Maliyetleri ve sektörler arasında kilit rol oynayan akaryakıt fiyatlarını ne kadar düşürürsek piyasaları o kadar rahatlatırız, enflasyon da o kadar düşmüş olur” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

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