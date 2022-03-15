“Akaryakıt ve gübre fiyatları düşürülsün”

Çorum Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’ın başkanlığında yapıldı.

Çorum çiftçisinin karşılaştığı sorunların görüşüldüğü toplantıda, İlçe Ziraat Odaları Başkanları bölgelerinde yaşanan gelişmeler ve sorunları masaya yatırdılar.

Toplantı sonrası oy birliği ile alınan kararlar arasında akaryakıta ve gübreye yapılan zamlar, mazot ve elektrikte uygulanan KDV ve ÖTV’nin kaldırılması, TMO tarafından çiftçiye verilmesi gereken arpaların bir an önce verilmesi, Tarım Kredi Kooperatifinin gübre satışındaki tutumu konuları yer aldı.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi:

“Akaryakıt ile gübre fiyatları konularındaki çağrılarımıza kulak verilmeli ve bu konuda acil adımlar atılmalıdır.

Akaryakıtta fiyatların makul seviyelere indirilmesini istiyor ve gelen zamlardan çiftçilerin kullandığı mazot muaf tutulmalıdır. Son elektrik zamlarının ardından elektrik fiyatları küçük, büyük bütün işletmeler için ciddi bir maliyet yükü oluşturuyor. Elektrik fiyatları, tarımsal işletmeleri koruyacak ve üretime devam edebilecekleri seviyelere indirilmelidir.

Üreticilerimiz, devletin önümüzdeki günlerde elektrik fiyatlarında yeniden bir değerlendirme yapmasını ve çalışmanın sonucunda tarımsal sulama tarifesinde daha kapsamlı indirime gidilmesini dört gözle bekliyoruz.

Tarım sektörünün dünyada en stratejik sektör haline geldiği aşikârdır, bunun için elimizde ne var ne yoksa üreticiyi destekleyerek üretimlerimizi artırmaktan başka çaremiz yoktur.

Üreticilerin gelecek aylarda yeterli gübre kullanabilmeleri için gübre fiyatlarının biran önce makul seviyelere çekilmesini ve verilen desteklerin artırılmasını bekliyoruz.

Gelecek aylarda gübre kullanması gereken çiftçilerimizin acil nakit desteğe ihtiyacı olacaktır. Gübre fiyatlarının düşüşe devam etmemesi halinde özellikle yurt içinde fabrikada işlenerek, katma değer yaratılarak, ihraç edilen ve istihdam sağlayan, başta buğday olmak üzere diğer ürünlerde de yeterince gübre kullanamayacak olan üreticilerimiz, ürünlerinde verim kaybı yaşayacaktır. Dolayısıyla üretim düşecektir.

Üreticilerin gübre fiyatlarının yüksekliğinden dolayı yeterince gübre kullanamadığı için bazı üreticilerin borçlanarak yüksek fiyatlardan gübresini indirimlerden önceden aldığını ve haksız yere mağdur olmuştur ve bu mağduriyetleri giderilmesi istiyoruz

Üretim yapan çiftçilerimizin daha avantajlı duruma getirilmesi için mazot ve elektrikteki ÖTV ve KDV’nin kaldırılması gerekmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifinin ucuz mazot ve gübre satması gerekirken, ellerindeki gübreleri satmayarak, fiyatların artmasının beklemiştir. Zamlardan sonra satışa çıkarılması sonucu artan fiyat karşısında çiftçimiz zor duruma düşmüştür.

Toprak Mahsulleri Ofisinin tarafından çiftçiye verilmesi gereken arpaların 1 aydır satışı yapılmayarak, çiftçilerimiz zor duruma düşürülmüştür. Gecikme yaşanan satışın ön talep başvurularının ivedi bir şekilde sonuçlandırılması ve çiftçiye verilmesi gerekmektedir.”

Çorum Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Bayat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yıldırım, Boğazkale Ziraat Odası Başkanı Ahmet Meteoğlu, Dodurga Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Göker, İskilip Ziraat Odası Başkanı Seyfullah Mücait Şahin, Kargı Ziraat Odası Başkanı Ali Ercan Tokmak, Laçin Ziraat Odası Başkanı Duran Çardaklı, Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse, Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, Uğurludağ Ziraat Odası Başkanı Davut Saygı, Ortaköy Ziraat Odası Başkanı Ramazan Topcu katıldı. (Haber Merkezi)