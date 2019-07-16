Akaryakıt istasyonunu Vali Çiftçi ve Akif Gülle açtı

Hasan Kaya ve Ahmet Cem Ulaşmış’ın sahibi olduğu HGC Petrol, Yapı ve İnşaat San.Tic. Ltd.Şti’nin Opet Ultra ve Aygaz Akaryakıt İstasyonunun açılışına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Kurucu üyesi ve 21, 22, 23. Dönem Amasya Milletvekili Akif Gülle, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Turhan Candan, Opet Yatırım Müdürü Taylan Akman, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan ve çok sayıda davetli katıldı.

Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi No:1 adresinde bulunan Opet Ultra, konsept açısından akaryakıt satış bölümünde bayanların çalışması ile de bölgede tek olma özelliğini taşıyor.

Açılışta konuşan AK Parti Kurucu üyesi ve 21, 22 , 23. Dönem Amasya Milletvekili Akif Gülle, açılışı yapılan işyerinin Çorum’a ve millete hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu. Bugünlerde Doğu Akdeniz’de gemilerin tüm sataşmalara rağmen dik durarak petrol arama konusunda büyük bir gayret sarfettiğini ifade eden Gülle, “Kim ne derse desin bölgeden çıkacak petrol rezervleri ile daha güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Opet iyi bir firmamız, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Vali Mustafa Çiftçi ise konuşmasında işyerinin açılışı nedeniyle bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

HGC Petrol, Yapı ve İnşaat San.Tic. Ltd.Şti’nin Opet Ultra ve Aygaz Akaryakıt İstasyonunun Çorum’a ve ülkeye faydalı olmasını dilediğini belirten Vali Çiftçi, bu tür işyerlerinin sayısının artması gerektiğini her yeni işyerinin istihdam sağladığını bunun devlet açısından da büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Açılışta Opet Yatırım Müdürü Taylan Akman da Hasan Kaya ve Ahmet Cem Ulaşmış’a plaket verdi. Yapılan konuşmaların ardından işyerinin açılışı katılan protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Opet ve Aygaz bayilikleri ile 3800 m2 alanda Çorumlulara hizmet vermeye başlayan HGC Petrol, Yapı ve İnşaat San.Tic. Ltd.Şti’nin Opet Ultra ve Aygaz Akaryakıt İstasyonunda 4’ü akaryakıt, 2’si LPG olmak üzere 6 dolum ünitesi bulunuyor. Burada gündüz saatlerinde 2’si bayan olmak üzere 4 akaryakıt satış görevlisi hizmet verirken Opet Ultra’da aynı zamanda Ultra Opet Market, 8 bölümlü oto self servis temizleme alanı bulunuyor. Opet Ultra’da bunların yanı sıra jet köpük ve cila alanı da hizmet veriyor.

İstasyon yanında 4 adet ATM’nin de yakında hizmete girmesi beklenirken yetkililer kafe hizmeti ve iç dış oto kuaförü bölümlerinin de yakın zamanda Çorumluların hizmetinde olacağını kaydetti.

(Erkan BAYATLI)