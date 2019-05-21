Akaryakıt istasyonlarına uyarı

Valilik aracılığıyla bir açıklama yapılarak akaryakıt istasyonlarında yakıt alan araç plakalarının sisteme giriş usulleri hakkında alınan kararlar hakkında hatırlatmada bulunuldu.

Bu kapsamda ilimiz sınırları içinde yakıt alan ve ülke genelinde herhangi bir olaya karışan çalıntı araç ve plakalar ile şüpheli olarak takip edilen araçların konumlarının en kısa sürede belirlenerek yakalanması veya takip edilmesine yönelik yapılan düzenlemede ilimizdeki akaryakıt İstasyonlarında yakıt alan araçların plakalarının Akaryakıt Takip Sistemi’ne yanlış, eksik, hatalı girişlerinin veya hiç giriş yapılmamasının engellenmesi istendi.

Alınan kararın 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu esaslarına göre çıkarıldığı belirtilen ve alınan kararların Çorum Valiliği aracılığıyla genel kolluk kuvvetlerinde yürütüleceği belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Emniyet Genel Müdürlüğü ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu arasında 19.12.2016 tarihinde imzalanan protokol gereği Akaryakıt istasyonlarından yakıt alan araçların zaman, lokasyon, plaka, yakıt türü ve miktarı bilgilerinin sorgulanması amacıyla oluşturulan Akaryakıt Takip Projesi 06.01.2017 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu proje sayesinde; şahsa ve malvarlığına karşı işlenen suçların aydınlatılması, suç şüphelilerinin en kısa sürede yakalanarak adli mercilere sevk edilmesi ve daha önce meydana gelen birçok asayiş olaylarının aydınlatılması hedeflenmektedir. Ancak akaryakıt istasyonu pompa görevlilerince; sürekli aynı plaka girmeleri, hatalı ve yanlış plaka girmeleri nedeniyle iş gücü ve zaman kaybına neden olunmakta, projeden elde edilmesi amaçlanan verimin düşmesine yol açılmaktadır. Örnek olarak; 01 Ocak 2019 itibariyle Akaryakıt Takip Projesine 357 adet araç plakasının aranmasının düştüğü, bu araçların tamamının benzinlik pompa görevlilerince plakasının sisteme yanlış girilmesinden kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Bu durum ise ekiplerimize ekstra iş yükü doğurmasının yanında projeden elde edilmesi amaçlanan verimin düşmesine ve gerçekten yakalanması gereken aracın Yakalanamamasına sebebiyet vermektedir.

Çorum İl Sınırlan içerisinde, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç oluşmadan suçun önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılması, ilimiz sınırları içeresinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarından yakıt alan ve ülke genelinde her hangi bir olaya karışan veya şüpheli olarak takip edilen araçların akaryakıt istasyonlarında konumlarının en kısa sürede belirlenerek aranan araçların yakalanması veya takip edilmesine yönelik çalışmaların yapılabilmesi maksadıyla, akaryakıt istasyonlarındaki görevlilerin yakıt alan aracın plakasına dikkatli bir şekilde bakarak her aracın plakasını sisteme hatasız ve eksiksiz girmeleri, bu sayede sisteme yanlış plaka girişlerinin önüne geçilmek suretiyle iş ve zaman kaybının ortadan kaldırılması planlanmaktadır. Akaryakıt istasyonları tarafından yakıt alan araçların plaka bilgisinin bilinçli ya da bilinçsiz olarak yanlış girilmesi veya açıktan yakıt satış esnasında sisteme plaka bilgisi girilmesinin tespiti durumunda ilgili hukuki dayanaklar çerçevesinde, akaryakıt istasyonları ve işletmeleri hakkında cezai işlem uygulanacaktır.

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 11.C maddesine istinaden Akaryakıt istasyonları tarafından yakıt alan araçların plakalarının Akaryakıt Takip Projesine görevlilerce; hatalı, yanlış, eksik veya hiç girilmemesi halinde aynı kanunun 66. maddesi uyarınca ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesi hükmü gereğince akaryakıt istasyonları ve işletmeleri hakkında cezai müeyyide uygulanacaktır. Bu karar yayım tarihinden itibaren bütün akaryakıt istasyonlarına tebliğ edilmesi ile yürürlüğe girer”

(Haber Merkezi)