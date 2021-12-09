Akar’dan hastane ziyaretleri

Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Fatih Karadağ’ı, İdari Hizmetler Müdürü Ahmet Gökhan Karapapak’ı ve Müdür Yardımcısı Mehmet Murat Yılmaz’ı makamlarında ziyaret etti.

Hastanelerin pandemi koşullarında büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirten Akar, kıymetli bir dayanışma ile Çorum halkına gösterilen bu çalışmalardan dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ettiklerini vurguladı.

Akar, “Bizler hastanelerimizle, hastane çalışanlarımızla milletimize durmaksızın hizmet etmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da büyük bir özveri ile devam edeceğiz” diyerek tüm sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Akar, ziyaretlerine Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Mali Hizmetler Müdürü İsmail Yalçın ve İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Hasan Kasım ile devam ettikten sonra hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret etti.

(Haber Merkezi)

