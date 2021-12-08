Akar’dan Buharaevler Muhtarlığı ziyareti

Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu’nu ziyaret etti.

Mahallenin sorunları ve talepleri hakkında bilgi alınan ziyarette konuşan Akar, Patıroğlun’un çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, Buharaevler’de yapılan hizmetin takdire şayan olduğunu ve bu hizmetlere durmaksızın devam edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Çorum’da girilmedik mahalle kalmayacağını ve bütün mahallelere eşit şekilde hizmet edildiğini ve edileceğini belirten Akar, “Bu aziz milletimiz her şeyin en iyisine layık. Çorum’da hizmet edilmedik mahalle, cadde, sokak kalmayacak şekilde hizmete devam edilecek” dedi.

Mahalle muhtarlarını sık sık ziyaret edeceklerini kaydeden Akar, “Muhtarlarımız mahallelerimizdeki hizmet lokomotiflerimizdir. Vatandaşlarımız, istek ve taleplerini, sorunlarını muhtarlarımıza gönül rahatlığıyla dile getirmelidirler. Halka hizmeti hakka hizmet prensibiyle Çorum halkımıza hizmete devam edeceğiz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

