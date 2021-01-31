Akar: “İhtiyaç duyduğumuz her an yanımızda oldular”

Parti binasındaki düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Merkez İlçe Başkanı Akar, “Birlik ve beraberlik içerisinde topyekûn olarak güzel işlere imza attık” şeklinde konuşarak merkez ilçede parti çalışmalarına önemli destekler sağlayan İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve gençlere teşekkür etti.

Erhan Akar yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi: “Muhammed Fatih Temur kardeşimiz 3 yıldır İl Gençlik Kolları Başkanı olarak çok güzel işlere imza attı. İl Başkanımızın öncülüğünde gerek merkez ilçe olarak, gerekse gençlik kolları, kadın kolları olarak bize çok güzel destekler verdiği için başta il başkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü il başkanımız burada lokomotif olduğu için en başta bizlerde onun arkasından birlik ve beraberlik içerisinde topyekûn olarak güzel işlere imza attık ki partimiz seçimlerimizde hiçbir seçim kaybetmeden Çorum’da güzel yerlere partimizi getirdik.

İl Gençlik Kolları Başkanı olarak Muhammed Fatih Temur kardeşimiz 3 yıldır başkandır ama daha öncesi de var. Gençliğe hitabede güzel bir söz vardır. ‘Kim var denildiğinde sağına ve soluna bakmadan ben varım diyebilecek gençlik’ hakikaten onu Çorum’da Fatih kardeşim çok güzel oturttu. Gençliğe ihtiyaç duyduğumuzda hep önde gittiler. Yapılacak olan kongremizin başta gençlerimiz olmak üzere partimize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum”

(Haber Merkezi)