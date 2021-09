Akar: “Biz büyük bir teşkilatız”

AK Parti tarafından Buharaevler Mahallesi’nde bir toplantı düzenlendi.

Yoğun katılım nedeniyle mahalle yönetimine ve vatandaşlara teşekkür eden AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, teşkilatlardan her zaman yarın seçim olacakmış gibi çalışma yapmalarını istedi.

AK Parti’nin güçlü teşkilat yapısını Buharaevler’de bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken Akar, “Çorum’un her mahallesinde, her sokağında, her bölgesinde varız. Bu sayede milletimiz her sorununda yine bizlere başvuruyor, çözümün adresi olarak AK Parti’yi görüyor. Bizler çalıştıkça, milletimizle iç içe oldukça bu bağı koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Algıyla, göz boyamayla işimiz yok. Bizim derdimiz millet, bizim derdimiz ülke” dedi.

“BİZ BÜYÜK BİR TEŞKİLATIZ”

AK Parti döneminde ülkenin her köşesi gibi Çorum’un da çok önemli yatırım ve hizmetler aldığını belirten Akar, “AK Parti teşkilatları olarak bizler sadece seçimden seçime sahaya inen değil, her daim vatandaşının, esnafının, teşkilatının yanında halka hizmet, Hakk’a hizmettir düsturu ile hareket eden çok büyük bir teşkilatız” diye konuştu.

Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacaklarını belirten Akar, “Kapı kapı dolaşıp, icraatlarımızı anlatarak, yaparsa yine AK Parti Yapar diyeceğiz” şeklinde konuştu.

AŞGIN: “TEŞKİLATLARIN GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖRDÜK”

Bu kutlu yolu hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde yürümeye devam edeceklerini belirten Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bu soğuk havada bu kalabalığı gördükten sonra AK Parti’nin ne kadar güçlü olduğuna bir kez daha şahit olduklarını söyledi.

Aşgın, AK Parti kadroları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği istikamette yürümeye devam edeceklerinin altını çizdi. (Haber Merkezi)