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Akademisyenlere plaket, gençlere ise poster ödülü

İki yılda bir düzenlenen ve bu yıl Hitit Üniversitesi’nin evsahipliğinde gerçekleştirilen 7. Anorganik Kimya Kongresi kapsamında öğrenciler arasında düzenlenen poster yarışmasında dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.

Akademisyenlere plaket, gençlere ise poster ödülü

İki yılda bir düzenlenen ve bu yıl Hitit Üniversitesi’nin evsahipliğinde gerçekleştirilen 7. Anorganik Kimya Kongresi kapsamında öğrenciler arasında düzenlenen poster yarışmasında dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 00:33
Akademisyenlere plaket, gençlere ise poster ödülü

7. Anorganik Kimya Kongresi kapsamında organize edilen Poster Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri önceki akşam düzenlenen Gala Yemeği’nde dağıtıldı. Hanoğlu Konağı’ndaki yemekte yarışmadan bahseden Kongre Başkanı Prof. Dr. Dursun Ali Köse dereceye girenleri açıkladı. Prof. Dr. Köse periyodik tablonun 100. Yılı nedeni ile de bir özel ödül vereceklerini söyledi.

Bu kapsamda periyodik tablo özel ödülünü Belma Meliha Uysal Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç’in elinden aldı. Poster yarışmasında üçüncülük ödülünü kazanan Büşra Sarıca’ya ödülünü Prof. Dr. Faruk Gökmeşe, ikincilik kazanan Gökhan Sevinç’e ödülünü İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, birincilik ödülünü kazanan Saliha Boran ise ödülünü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Güler’in elinden aldı.

Gala yemeğinde ayrıca bugüne kadar düzenlenen Anorganik Kimya Kongresi’ne büyük katkılar sağlayan emekli akademisyenlere teşekkür plaketi sunulurken, 7. Anorganik Kimya Kongresi’nin düzenlenmesinde katkıları bulunan Çorumlu akademisyen ve HİTÜ öğrencilerine de teşekkür belgeleri Prof. Dr. Dursun Ali Köse tarafından takdim edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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