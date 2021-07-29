Akademisyen Nermin Atila, Harita Mühendisi Murat Onat’la hayatını birleştiriyor
Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eskiçağ ve Hitit Tarihi Öğretim Üyesi Dr. Öğr.Ü. Nermin Atila, Harita Mühendisi Murat Onat’la dünyaevine girecek.
Güncel 29.07.2021, 10:37
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Genç çiftin düğünü, 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü Saat 13.00’de Yıldızpark 4 No’lu Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.
ÇORUM HABER, Melahat-Yusuf Atila ve Nezahat-Ömer Onat çiftlerini kutlar, Nermin ile Murat’a ömür boyu mutluluklar diler.
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