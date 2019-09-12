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Ak Parti’ye görkemli il merkezi

Ak Parti, Kadeş Barış Meydanı’na bakan görkemli bir il merkezine kavuşacak.

Ak Parti’ye görkemli il merkezi

Ak Parti, Kadeş Barış Meydanı’na bakan görkemli bir il merkezine kavuşacak.

12 Eylül 2019 Perşembe 22:24
Ak Parti’ye görkemli il merkezi

Ak Parti, Kadeş Barış Meydanı’na bakan görkemli bir il merkezine kavuşacak. Kılıçoğlu İnşaat tarafından yapılan, bodrum ve terasıyla birlikte 1.200 metrekarelik binanın kiralanması ile ilgili sözleşme geçtiğimiz günlerde imzalanmıştı.

Şirket sahibi Hikmet Kılıçoğlu ve oğlu Hakan Kılıçoğlu, binayı kısa bir sürede tamamlayarak teslim etmek için kolları sıvadılar.

Ak Parti’nin yeni il merkezi

kısa sürede teslim edilecek

*** Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Teşkilatı, Kadeş Barış Meydanı’na bakan görkemli bir binada hizmet vermeye başlayacak. Çorum’un tanınmış müteahhit ve işadamlarından Hikmet Kılıçoğlu ile oğlu Hakan Kılıçoğlu’nun sahibi oldukları Kılıçoğlu İnşaat tarafından yapılan binanın kiralanması ile ilgili anlaşma geçtiğimiz günlerde yapıldı.

*** Konuya ilişkin bilgi aldığımız Hikmet Kılıçoğlu ve Hakan Kılıçoğlu, binanın bodrum ve terasla birlikte 6 katlı ve 1.200 metrekare olduğunu belirterek, binayı modern mimari örneklerinden biri olarak en kısa zamanda tamamlayıp teslim edeceklerini söylediler.

*** İl, Merkez İlçe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları’nın ayrı katlarda hizmet vereceği binanın, 19 Ekim’de Çorum’a gelecek olan Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılması bekleniyor.  Esra ESEN

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