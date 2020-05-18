AK Parti’nin yeni hizmet binası tertemiz

Yıllardır İnönü Caddesi üzerindeki binasında faaliyetlerine devam eden ve daha sonra Kadeş Barış Meydanı’nda yapımı tamamlanan yeni binasına taşınmaya hazırlanan AK Parti’de yeni binanın temizliği tamamlandı.

AK Parti yeni hizmet binasında temizlik işlerinin ilimizde faaliyetlerini sürdüren Hitit Temizlik firması görevlileri tarafından yapıldı.

Ramazan Bayramı öncesi yeni hizmet binasında faaliyetlerine devam etmeyi planlayan AK Parti İl Başkanlığı yönetimi bina içerisinde ve dışındaki temizlik işlerinin tamamını Hitit Temizlik’e yaptırdı.

Kadeş Barış Meydanı’na bakan 4 katlı Bin 200 metrekare alanı bulunan hizmet binasında temizlik işlerinin sorunsuz bir şekilde bitirildiğini söyleyen Hitit Temizlik sahibi Ümit Keleş, AK Parti İl Başkanlığı yönetimine firmaları adına teşekkür etti.

(Haber Merkezi)