Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
101983
ALTIN
383.312
DOLAR
6.8713
STERLİN
8.3892
EURO
7.4919
Çorum'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti
Normalleşme yanlış anlaşıldı!
Ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor
Ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor
Silahla vurulan genç kurtarılamadı
Silahla vurulan genç kurtarılamadı
ESRARENGİZ GÖRÜNTÜ!
ESRARENGİZ GÖRÜNTÜ!
Müftü yardımcısı konser verdi
Müftü yardımcısı konser verdi

AK Parti’nin yeni hizmet binası tertemiz

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yeni hizmet binası tamamen temizlendi.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 21:46
152 Okunma
AK Parti’nin yeni hizmet binası tertemiz

Yıllardır İnönü Caddesi üzerindeki binasında faaliyetlerine devam eden ve daha sonra Kadeş Barış Meydanı’nda yapımı tamamlanan yeni binasına taşınmaya hazırlanan AK Parti’de yeni binanın temizliği tamamlandı.

AK Parti yeni hizmet binasında temizlik işlerinin ilimizde faaliyetlerini sürdüren Hitit Temizlik firması görevlileri tarafından yapıldı.

Ramazan Bayramı öncesi yeni hizmet binasında faaliyetlerine devam etmeyi planlayan AK Parti İl Başkanlığı yönetimi bina içerisinde ve dışındaki temizlik işlerinin tamamını Hitit Temizlik’e yaptırdı.

Kadeş Barış Meydanı’na bakan 4 katlı Bin 200 metrekare alanı bulunan hizmet binasında temizlik işlerinin sorunsuz bir şekilde bitirildiğini söyleyen Hitit Temizlik sahibi Ümit Keleş, AK Parti İl Başkanlığı yönetimine firmaları adına teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
BU GECE KADİR GECESİ
BU GECE KADİR GECESİ
Bağımsızlık destanına ilk mürekkebin 101.yılı
Bağımsızlık destanına ilk mürekkebin 101.yılı
Tartıştığı genci vuran 17 yaşındaki zanlı tutuklandı
Tartıştığı genci vuran 17 yaşındaki zanlı tutuklandı
Çorum TSO’dan 19 Mayıs kutlaması
Çorum TSO’dan 19 Mayıs kutlaması
“19 Mayıs, Cumhuriyet’in temeli, özüdür”
“19 Mayıs, Cumhuriyet’in temeli, özüdür”
“19 Mayıs, geleceğe doğru atılan ilk adım”
“19 Mayıs, geleceğe doğru atılan ilk adım”

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim