AK Parti’nin yeni binası açılışa hazır

Kadeş Barış Meydanı civarında yapımı tamamlanan AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nın yeni binası açılış için gün sayıyor. İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, yeni binanın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından açılacağını bildirdi.

İnönü Caddesi üzerinde yaklaşık 8 yıldır hizmet verilen binadan Hikmet Kılıçoğlu’nun sahibi olduğu Kılıçoğlu İnşaat tarafından yapılan yeni binaya taşınmak için gerekli hazırlıklara başlanıldığıni söyleyen Ahlatcı, açılış tarihinin de ileriki günlerde belli olacağını bildirdi.

Yusuf Ahlatcı, yeni il binasının tüm partililere hayırlı olmasını temenni etti.

(Volkan SINAYUÇ)