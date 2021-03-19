“Ak Parti’nin sandıktan hep birinci çıkmasında kadınların payı büyük”

Programa belediye başkan yardımcıları İsmail Yağbat’ın eşi Hacer Yağbat ve Lemzi Çöplü’nün eşi Seher Çöplü de katıldı.

İl Kadın Kolları Kongresinde güven tazeleyen Meryem Demir ve yeni oluşturduğu yönetim kurulunu tebrik eden Feyza Aşgın, kadınların AK Parti davasındaki, yeri ve önemine değindi. Aşgın, “Bizim davamızda kadınların önemi asla yadsınamaz. AK Partinin kuruluşundan itibaren her seçimde sandıktan birinci parti olarak çıkmasında en büyük pay bu davanın kadın neferlerine aittir” dedi.

Kadın Kolları’nın genç-dinamik kadrosuyla ev ev, kapı kapı dolaşıp Recep Tayyip Erdoğan’ın davasını herkese anlatacağını belirten Feyza Aşgın, “Davamız biz kadınların omuzlarında yükselecek” ifadesini kullandı.

AK Parti Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ise, Çorum Belediyesi ile AK Parti il teşkilatlarının uyum içerisinde çalıştığını buna ilave olarak Feyza hanımın da desteklerini kadın kolları olarak her zaman yanlarında hissettiklerini ifade etti. Demir, “Yönetim kurulumuz, mahalle teşkilatlarımız ve her bir ferdimizle var gücümüzle çalışacağız ve partimizin davasını mümkün olduğunca daha fazla kişiye anlatacağız.” diye konuştu. (Haber Merkezi)