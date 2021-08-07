Ak Partililer, Kahraman, Yıldırım ve Türkoğlu’nu ziyaret ettiler
Güncel 07.08.2021, 00:45
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Ak Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman’ı, önceki dönemler Çorum Milletvekili, Özel Pınar Eğitim Kurumları Kurucusu Murat Yıldırım ve 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu’nu ziyaret ettiler.
Ziyaretlerde Çorum üzerine sohbet edildi, görüş alışverişinde bulunuldu.
(Haber Merkezi)
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