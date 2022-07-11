AK Partililer 2. gün bayramlaştı

Bayramlaşma programına Ak Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Milletvekili Oğuzhan Kaya, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, geçmiş dönem Milletvekilleri Murat Yıldırım, Ahmet Aydoğmuş, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Müşaviri Zeki Gül, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, ilçe teşkilatları ve partililer katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, daha güçlü, daha müreffer bir Türkiye için durmadan çalışacaklarını belirterek, "Bu mübarek günler, birliğimiz ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olsun. Allah, bizleri hakikate, sevdiklerimize iyi ve güzel olana yakınlaştırsın. Sağlık ve huzur içinde nice bayramlara kavuşmayı nasip eylesin" dedi.

Ahlatcı, bayramlaşma programı için il ve ilçelerden gelen vatandaşlar ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın konuşmasının ardından program partililerin bayramlaşması ile sona erdi.