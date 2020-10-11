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AK Partili Muammer Çuhacı’nın acı günü
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) önceki dönem Sungurlu İlçe Başkanı, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Muammer Çuhacı’nın babaannesi Zümriye Çuhacı hayatını kaybetti.
Güncel 11.10.2020, 19:24
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Merhum Şahin Çuhacı’nın eşi, Rasim ve Alparslan Çuhacı’nın annesi AK Parti önceki dönem Sungurlu İlçe Başkanı Muammer, Mustafa ve Ali Çuhacı’nın babaannesi Zümriye Çuhacı vefat etti.
Merhumenin cenazesi geçtiğimiz Cuma günü Ulu Camii’de Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Sungurlu Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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