Ak Partili kadınların KADEM ziyareti

Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Çorum İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol’u ziyaret ederek, “yeni temsilcilik binasının” hayırlı olması temennisinde bulundular.

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin kadınların güçlendirilmesi ve aile ile bütünlüğünün sağlanması ve korunması gibi çalışmalarda ve etkinliklerde Ak Parti Çorum Kadın Kolları olarak destek verebileceklerini kaydeden Demir, kadın dayanışmasının önemine dikkat çekti. (Haber Merkezi)

