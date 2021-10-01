AK Partili kadınlardan yeni eğitim seferberliği

“Nerede Kalmıştık” projesinin Çorum’da koordinesi için Emine Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Semra Akyüz Özdağ, Fatma İlkcan Aksu ve Filiz Akbulut katıldı. Kadınların eğitim hayatının devamlılığı için başlatılan Nerede Kalmıştık Projesi’nin kadınların iş hayatında varlığının güçlendirilmesi için açılacak olan Olgunlaşma Enstitülerinin ilk basamağı olduğunu belirten AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, “Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde başlatılan Nerede Kalmıştık Projesi ile kadınların eğitim hayatından iş hayatına her alanda güçlü olması, eğitimden aldığı güçle güçlü nesiller yetiştirilmesini hedefliyoruz. Çeşitli sebeplerle eğitimine devam edemeyen tüm kadınlarımızın bu proje ile eğitim hayatını devam ettirmesi için kadınlarımızın her zaman yanındayız” dedi.

(Haber Merkezi)

