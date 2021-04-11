AK Partili kadınlardan polise saygı

AK Partili kadınlar Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. Yılı kapsamında ilk olarak PEKAY’a ziyarette bulundu. Milletvekillerinin eşleri Ebru Ceylan, Huriye Kavuncu, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın eşi Meral Ahlatcı, İl Başkan Yardımcısı Kadriye Taşdemir ve İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, polisimizin, polis eşleri ile tüm emniyet mensuplarının her zaman yanında olduklarını vurguladı.



Ziyaret nedeniyle PEKAY Şube Başkanı ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’in eşi Füsun Gülser de heyete teşekkür etti.

AK Partili kadınlar daha sonra ise Covid 19’dan vefat eden Polis Memuru Haşim Gültekin’i unutmayarak evinde eşi Mehtap Gültekin’i ziyaret etti. Ailenin acısını yürekten hissettiklerini belirten Meryem Demir tekrar başsağlığı dileklerini iletti. Demir, başta vatan sevdalısı şehit polisler olmak üzere tüm polislerin ve Emniyet mensuplarının haftasını da kutladığını söyledi.



(Volkan SINAYUÇ)

