AK Partili kadınlardan maske üretimine destek

Daha önce kadın kültür merkezlerinde yapılan maske paketleme çalışmalarına gönüllü olarak destek olan kadınlar bu kez de 3 gün boyunca Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda mahalle teşkilatlarının katılımıyla maske üretimi gerçekleştirdi. Farklı mahallelerden 15'er kişilik gruplarla yüksekokulda, evlerde de gönüllülerden oluşan 12 kişilik grupla maske dikimi gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, “Koronavirüs sürecinin en başından beri kadın kolları olarak elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. En başından beri maske üretimi ve paketlemesine destek olan kadın kolları teşkilatımız şimdi de Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda 3 gün boyunca İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyemiz Hatice Kayadibi koordinatörlüğünde maske üretimi gerçekleştirdi. Meslek Yüksekokulu'nda 5750 adet, evlerde gönüllülerden oluşan 12 kişilik ekibimiz tarafından 4000 adet maske dikimi gerçekleştirildi” dedi.

(Haber Merkezi)