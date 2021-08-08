AK Partili kadınlardan kan bağışı kampanyası

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Türkiye’nin 81 ilinde AK Partili kadınlar tarafından organize edilen “Kan Bağışı Kampanyası” ilimizde de Gülabibey Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Yönetim Kurulu üyeleri, parti üyesi kadınların hazır bulunduğu kan bağışı kampanyasını AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli de ziyaret etti.

Kan bağışının önemine değinen Yusuf Ahlatcı’nın kan bağışı kampanyasında vatandaşlarla buluştuklarını belirterek AK Parti olarak kan bağışında bulunan her gönüllü için bir fidan dikimi yapacaklarını da açıkladı.

(Hatice Asuman ATEŞ)

