AK Partili gençlerden “sucuk ekmek” şenliği
Ak Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Kadeş Barış Meydanında “Kadeşte Kış Şenliği” adı altında bir dizi etkinlik gerçekleştirileceği bildirildi.
Ak Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatih Temur tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan etkinlikte “sucuk ekmek” ikram edileceği, akabinde canlı müzik etkinliği düzenleneceği ve daha sonrasında da kartopu savaşları yapılarak eğlence dolu bir akşam geçirileceği bildirildi.
Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur’un gençlere sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı şu şekilde:
“Haydi Gençlik “Kadeşte Kış Şenliği”ne...
Perşembe akşamı (Bugün) saat: 19:00’da Kadeş Barış Meydanında Kışın tadını çıkartalım. Ateş etrafında, Bir yandan Mangalda Sucuk Ekmeklerimizi yapalım, bir yandan da canlı müzik eşliğinde eğlenelim. Ardından kar topu savaşları başlasın. Ne dersiniz bu akşam buluşuyor muyuz Gençler.? (Sucuklar ekmekler bizden”
Muhammed Fatih Temur şehrin tüm gençleri başta olmak üzere tüm vatandaşları bu akşam saat 19:00’da Kadeş Barış Meydanına davet etti. (Haber Merkezi)
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|P
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|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
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|5. Fenerbahçe
|23
|37
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|31
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|27
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|23
|22
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|23
|18
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|22
|16
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|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
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|29
|11. Osasuna
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|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
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|24
|15. Elche
|22
|23
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|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
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