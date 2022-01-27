AK Partili gençlerden “sucuk ekmek” şenliği

Ak Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatih Temur tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan etkinlikte “sucuk ekmek” ikram edileceği, akabinde canlı müzik etkinliği düzenleneceği ve daha sonrasında da kartopu savaşları yapılarak eğlence dolu bir akşam geçirileceği bildirildi.

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur’un gençlere sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı şu şekilde:

“Haydi Gençlik “Kadeşte Kış Şenliği”ne...

Perşembe akşamı (Bugün) saat: 19:00’da Kadeş Barış Meydanında Kışın tadını çıkartalım. Ateş etrafında, Bir yandan Mangalda Sucuk Ekmeklerimizi yapalım, bir yandan da canlı müzik eşliğinde eğlenelim. Ardından kar topu savaşları başlasın. Ne dersiniz bu akşam buluşuyor muyuz Gençler.? (Sucuklar ekmekler bizden”

Muhammed Fatih Temur şehrin tüm gençleri başta olmak üzere tüm vatandaşları bu akşam saat 19:00’da Kadeş Barış Meydanına davet etti. (Haber Merkezi)