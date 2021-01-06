AK Parti’den suç duyurusu

Bu kapsamda Çorum’da da suç duyurusunda bulunuldu.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve partililer, eski bakanlardan Fikri Sağlar, gazeteci Can Ataklı ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında, Türk Ceza Kanununun “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” başlığını taşıyan 21’inci maddesine istinaden, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Adliye çıkışında bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti devleti, doğrudan milletin yürüttüğü ve onun temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinin yönettiği bir istiklal mücadelesi sonunda kurulmuştur. Temelinde milli iradenin üstünlüğü olan cumhuriyetimiz, çok partili siyasi sistemle birlikte, bu vasfını siyasi alanda da tam manasıyla hayata geçirmeye başlamıştır. Elbette, en başından beri her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler olmuştur. Milli irade düşmanlığı, kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştır. Hepsi de faşizmin en ilkel, en karanlık, en nobran söylemleri ve eylemleriyle millete, milletin değerlerine, tarihine, kültürüne saldıran köhne zihniyetin mensuplarıyla mücadele etmek, kendine bu ülkenin demokrat, yerli ve milli bireyi olarak gören herkesin en başta gelen sorumluluğudur” dedi. (Haber Merkezi)