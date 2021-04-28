AK Parti’den müzisyenlere destek

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; Çorumlu Sanatçılar, Müzisyenler Dayanışma Eğitim ve Kültür Dernek Başkanı Satılmış Yalvaç’a ihtiyaç sahibi, emekçi müzisyen ailelere dağıtılması üzere market çeklerini teslim etti.

Ahlatcı, “İlimizde kültür ve sanat üretiminin devam edebilmesi için sanatçılarımıza bu zor dönemde destek olmak bizim borcumuzdur.

Pandemiyle mücadele ettiğimiz bu zor günlerde, sanatçılarımızın yanlarında olmaya ve salgının etkilerine karşı korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Korona virüs salgını sürecinde sanatçılara yönelik birçok destek paketi sağlandığını hatırlatan İl Başkanı Ahlatcı, “Destekleri için Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ayrıca emekçilerle ile birlikte her zaman omuz omuza yürüyeceklerini ifade eden Ahlatcı, “Türkiye olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Pandemi sürecinde maddi ve manevi olarak vatandaşlarımızın, emekçilerimizin yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Onlarla bu süreçte birlikte mücadele edeceğiz.

Salgın sürecinde alınan tedbirler karşısında sanatçılarımızın mağduriyet yaşamaması için devletimiz tüm gücüyle seferber olmuştur. Türkiye salgın sürecinin başından itibaren başarılı çalışmalar ortaya koydu. İnşallah salgın sürecini alınan tedbirlerle atlatıp, yolumuza daha güçlü adımlarla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)