AK Parti’den muhtarlara alışveriş kartı

“Sosyal yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın zirveye çıktığı, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının daha da güçlendiği Ramazan ayının İslam âlemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni ettiğini” belirten İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere hazırlanan alışveriş kartlarını mahalle muhtarlarına teslim etti.

İl Başkanı Ahlatcı, aynı zamanda Çorum merkeze bağlı 14 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek istişare ve değerlendirmelerde bulundu. Demokrasinin ilk adımının muhtarlar olduğunu dile getiren Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlarla ilgili tutumuna da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaset yaptığı her dönemde toplumun temsilcileriyle her zaman iyi ilişkiler kurduğunun altını çizen Ahlatcı, kendilerinin de muhtarlarla iyi bir diyalog kurduklarını ifade ederek, “Bizler göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sürekli muhtarlarımızla iletişim halindeyiz ve onların telkinlerini dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtarlarımızın taleplerini yerine getirmek bizim asli görevlerimiz arasındadır” dedi. (Haber Merkezi)