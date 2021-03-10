Ak Parti’den Kadınlar Günü kutlaması

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile Aile ve Sosyal Politikalar Birim Başkanı Kadriye Taşdemir başkanlığında, İl Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri Elif Tekeli, İlknur Göktepe, Meral Göz, Başak Gözde Taşkıran, İlayda Bodur, Havva Kahraman ve Adife Kanar, fedakârlığın ve özverinin timsali olan kadınların bu özel gününde de yanlarında oldular.

AK Parti heyeti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında ilk olarak Gazi Caddesinde bulunan hanımlara ve esnafa “Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız sunan kadınların sadece bir gün değil, her gün yanlarında olduklarını” belirterek kırmızı karanfil dağıttı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyareti ile devam eden programda sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi. Hastanede bulunan hastalar ve hasta yakınları da ziyaret edilerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı ve geçmiş olsun dilekleri iletildi.

“Varlıklarıyla hayatımızın her anını huzurlu kılan, fedakârlığın simgesi olan, milletlerin gelişmesinde ve ilerlemesinde etkin role sahip olan kadınlarımızın topluma katkılarının yaşamın her alanında var olduğuna” değinilen program kapsamında; Türk Kızılayı Kadın Kolları Başkanı Fatma Paşaoğlu, KAN-DER Başkanı Hülya Karabıyık, Anitta Otel Genel Müdürü Sevval Demirci Güccan, Anitta Otel Ön Büro Müdürü Ebru Turan, Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli, Çorum Çölyak Derneği Başkanı Müjgan Demir ve Otizm Derneği Başkanı Emine Çelen ziyaret edilerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. (Haber Merkezi)