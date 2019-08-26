AK Parti’den İl Müftüsü Biçer’e hayırlı olsun ziyareti

Müftülük makamında gerçekleşen ziyarette AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer’e yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. (Haber Merkezi)
26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:30
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Başkan Yardımcısı Hasan Algül ve Özel Kalem Müdürü Serdar Gökkaya, İl Müftüsü Muharrem Biçer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Müftülük makamında gerçekleşen ziyarette AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer’e yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. (Haber Merkezi)