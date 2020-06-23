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AK Parti’den gençlere yaz kursu

Ak Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaz kurslarının 1 Temmuz tarihi itibariyle başlayacağını duyurdu. 1 Temmuz itibariyle başlayacak kurslarda; İngilizce eğitiminin yanı sıra Gitar Kursu, Halk Oyunları Kursu, Avrupa Birliği projeleri ve Erasmus + programı için sertifikalı proje yazma döngüsü eğitimi ve Genç Sanatçı Çorum Tiyatro Topluluğu gibi eğitimler yer alacak.

Güncel 23.06.2020, 18:52
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AK Parti’den gençlere yaz kursu

AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur yaz kursları ile ilgili yaptığı açıklamada, kursların 1 Temmuz ‘da başlayacağını ve yaz boyunca devam edeceğini, kurslarda maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilerek hareket edileceğini, kurslara ise ilgi duyan gençlerin katılabileceklerini anlattı.

AK Parti ailesi olarak yeni binaya taşınıldığını belirten Muhammed Fatih Temur, ilk günden itibaren bu binanın gençlerin kullanımına en uygun şekilde olmasının istendiğini ve buna göre hareket edilerek il binasının büyük bir kısmının gençlik kollarına ayırıldığını anlattı. Eğitimden spora birçok faaliyetin artık tamamen il binasında gerçekleştirileceğini dile getiren Temur, “Bir çok kurs ve etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Yeni binamız adeta bir gençlik merkezi olacak ve gençlerle dolup taşacak” dedi.

“SANATTAN SPORA BİRÇOK YARIŞMA VE FAALİYETLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK.”

Sanat ve sporun gençliğin olmazsa olmaz iki temel şartı olduğunu dile getiren Muhammed Fatih Temur, yeni binanın müzik, tiyatro kursları, halk oyunları ve bir çok sanatsal faaliyete ev sahipliği yapmanın yanı sıra bilardodan masa tenisine, dart ve mangana dan santranca bir çok oyunun gençlerle buluşturulacağını belirtti. Temur ileride ödüllü yarışmalar da düzenlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

GENÇLERE AÇIK KÜTÜPHANE

Yeni binada bulunan kütüphanenin de gençlerin her zaman hizmetinde olacağını kaydeden Temur, aynı anda 100 gencin ders çalışmasına olanak sağlayacak şekilde düzenlenen kütüphane de sınırsız çayla birlikte çok sayıda ikramın da gençlerin ücretsiz olarak kullanıma açık olacağını söyledi.

AK PARTİ’DE GENÇ ÜYE HEDEFİ 10 BİN

Çorum’da AK Partiye üye toplamda 5400 genç bulunduğunu anlatan AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, “ Tüm dinamiklerimizle gençlik kolları ailemiz çok büyük bir ailedir. Yeni binamızla beraber hedeflerimizi de yeniledik. Yılsonuna kadar 10000 genç üye hedefi koyduk. Bizler bunu hep birlikte başaracağız. İlçe teşkilatlarımızla, mahalle teşkilatlarımızla, üniversite teşkilatlarımızla, yeni seçmen birimimizle gücümüze güç katarak 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)

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