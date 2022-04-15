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AK Parti’den CHP’ye cevap geldi... Ahlatcı:”İnsanlarımızı kandırmaya kalkmayın”

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, CHP’nin “Siz şöyle bir kenara çekilin Millet İttifakının iktidarında görün bakalım demiryolu nasıl geliyor” açıklamasına yanıt verdi. 

Güncel 15.04.2022, 12:53 15.04.2022, 13:12
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AK Parti’den CHP’ye cevap geldi... Ahlatcı:”İnsanlarımızı kandırmaya kalkmayın”

Ramazan ayının Çorum’a huzur, bereket ve sağlık getirmesini temenni eden Ahlatcı, “Pandemi sürecinin de gündemimizden düşmesiyle beraber 2022 yılında ve 2023 yılında ülkemizin daha huzur ve mutlu bir şekilde devam edeceğinden şüphemiz bulunmamaktadır. AK Parti olarak çok sayıda vatandaşımızla hemhal olmayı, beraber olmayı, ilçelerimizde birlikte olmayı önemsiyoruz. Tüm yönetim kurullarımızla bu Ramazan güzel bir çalışma sergiliyorlar. Buradan kendilerine de teşekkür ediyorum” dedi.
“YAPARSA BUNU YİNE AK PARTİ YAPACAK”
Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan “Siz şöyle bir kenara çekilin Millet İttifakının iktidarında görün bakalım demiryolu nasıl geliyor” şeklindeki açıklamayı değerlendiren İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, “İnsanımızı kandırmaya kalkmasınlar. Yaparsa bunu yine AK Parti yapacak” diyerek cevap verdi.
Ahlatcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Son günlerde bazı siyasi parti temsilcilerinin bir kısım açıklamalarını görüyoruz; ‘AK Parti çekilsin, biz yapalım’ diyorlar. Vatandaşlarıma şunu söylemek istiyorum; bunu söyleyen siyasi parti temsilcileri zannedersem genel merkezlerinden habersizce bu açıklamaları yapıyorlar. Türkiye’ye hiçbir projede emeği ve talebi olmayan kişiler bunlar. Çok basit örnekler vermek istiyorum; Vatan Caddesi yapılırken, ‘Buraya uçak mı inecek?’ diyenler, Keban Barajı’na ‘Kurbağalara gölet mi yapıyorsunuz?’ diyenler, birinci köprü yapılırken, ‘Bunun üzerinden kim geçecek’ diyenler, ikinci köprüye karşı olanlar, üçüncü gerdanlığı takmak Cumhurbaşkanımıza nasip oldu, ‘Üçüncü köprüye ne gerek var’ diyen siyasi partinin temsilcisi, Sabiha Gökçen Havalimanı’na, ‘Buraya uçak mı iner’ diyenler, Avrasya Tüneli’ne, Marmaray’a karşı, Çanakkale Köprüsü’ne, Kanal İstanbul’a karşı olanlar, Çorum’da insanlarımızı kandırmaya kalkmasınlar. Çünkü insanımız geçmişi çok iyi biliyor, kimin bu vatan için neler yaptığını çok iyi biliyor, kimlerin istemediğini de çok iyi biliyor. Bu nedenle 20 yıllık AK Parti hükümetinde Türkiye’mizi inci gibi işleyen hükümetimiz bundan sonra da gerekli hizmetleri yapacak. Yaparsa bunu yine AK Parti yapacak. Çorum’un temel ihtiyaçlarında da tabi ki AK Partimiz Çorum’un ihtiyaçlarını karşılayacak projelere imza atacak. Açılışını da yapmak hepimize nasip olacak” dedi. (Haber Merkezi)

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