AK Parti’de Meryem Demir yeniden adaylığını açıkladı
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, yeniden aday olduğunu açıkladı.
Güncel 26.01.2021, 19:45
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Geçtiğimiz hafta 7. Olağan il kongresini gerçekleştiren AK Parti Çorum Teşkilatı’nda Kadın Kolları Kongresi de 8 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
Henüz yer bilgisinin açıklanmadığı kongrede aday olduğunu açıklayan AK Parti Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, “Genel merkezimizin ve İl Başkanımızın da onayıyla 8 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek kongrede yeniden adayım. Önümüzdeki 3 yıl boyunca hizmetimize devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.
Meryem Demir’in başkanlığında kongreye tek liste ile gidilmesi bekleniyor.
(Haber Merkezi)
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