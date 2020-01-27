Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
120150
ALTIN
302.017
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.7673
EURO
6.5535

Ak Parti’de Merkez İlçe’nin ilk başkan adayı Ahmet Biçer

Kongre sürecinin Şubat ayında başlaması beklenen Ak Parti’de, Merkez İlçe Başkanlığı’na ilk adaylığını açıklayan Ahmet Biçer oldu.

Ak Parti’de Merkez İlçe’nin ilk başkan adayı Ahmet Biçer

Kongre sürecinin Şubat ayında başlaması beklenen Ak Parti’de, Merkez İlçe Başkanlığı’na ilk adaylığını açıklayan Ahmet Biçer oldu.

27 Ocak 2020 Pazartesi 21:08
Ak Parti’de Merkez İlçe’nin ilk başkan adayı Ahmet Biçer

Dün gazetemizi ziyaret ederek adaylığını açıklayan Ahmet Biçer, kamuoyuna şu açıklamayı yaptı:

“Siyasete 1987 yılında Refah Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladıktan sonra İl gençlik kolları başkanlığı, 2 dönem İl Genel Meclisi Üyeliği, 2 dönem Merkez İlçe Başkanlığı ve 1 dönem il başkanlığı yaptım. Has Parti’de siyaset yaparken Sayın Numan Kurtulmuş ile birlikte Ak Parti’ye 2011 yılında katıldım.

Genel Merkez teşkilatımız tarafından uygun görülürse önümüzdeki kongre sürecinde Merkez İlçe Başkanlığına aday olmak istiyorum. Bunu niçin talep ettiğimi bir kaç cümleyle ifade etmek istiyorum. Dünya Haçlı medeniyeti bizim medeniyetimizi (İslam) hedef almış topyekün saldırıyorlar malum. Bunun karşısında İslam coğrafyasının lideri olarak, liderimiz Sayın Erdoğan tek başına mücadele ediyor. Bu mücadele yapılırken halkın desteği çok önemlidir. Şahsen mahallelerimizi ve köylerimizi hem iyi tanıyor, hem de sorunlarımızı iyi bildiğime inanıyorum. Şu ana kadar olan teşkilat deneyimimi hizmete çevirmek istiyorum. Bu husus Çorum kamuoyu ve Genel Merkez Teşkilatımızın takdiridir, saygılarımla.”

(Erkan BAYATLI)

İlgili Haberler
Dünya Gümrük Günü anısına…
Dünya Gümrük Günü anısına…
Yeniden Refah’tan esnaf turu
Yeniden Refah’tan esnaf turu
Çorum İYİ Parti’nin yardımları Malatya’ya ulaştı
Çorum İYİ Parti’nin yardımları Malatya’ya ulaştı
Başkan Aşgın’a “Gümrük Günü” ziyareti
Başkan Aşgın’a “Gümrük Günü” ziyareti
Gümrük Müdürü Demirdelen’den TSO’ya ziyaret
Gümrük Müdürü Demirdelen’den TSO’ya ziyaret
Menfez yapım ihalesi yapıldı
Menfez yapım ihalesi yapıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim