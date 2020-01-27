Ak Parti’de Merkez İlçe’nin ilk başkan adayı Ahmet Biçer

Dün gazetemizi ziyaret ederek adaylığını açıklayan Ahmet Biçer, kamuoyuna şu açıklamayı yaptı:

“Siyasete 1987 yılında Refah Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladıktan sonra İl gençlik kolları başkanlığı, 2 dönem İl Genel Meclisi Üyeliği, 2 dönem Merkez İlçe Başkanlığı ve 1 dönem il başkanlığı yaptım. Has Parti’de siyaset yaparken Sayın Numan Kurtulmuş ile birlikte Ak Parti’ye 2011 yılında katıldım.

Genel Merkez teşkilatımız tarafından uygun görülürse önümüzdeki kongre sürecinde Merkez İlçe Başkanlığına aday olmak istiyorum. Bunu niçin talep ettiğimi bir kaç cümleyle ifade etmek istiyorum. Dünya Haçlı medeniyeti bizim medeniyetimizi (İslam) hedef almış topyekün saldırıyorlar malum. Bunun karşısında İslam coğrafyasının lideri olarak, liderimiz Sayın Erdoğan tek başına mücadele ediyor. Bu mücadele yapılırken halkın desteği çok önemlidir. Şahsen mahallelerimizi ve köylerimizi hem iyi tanıyor, hem de sorunlarımızı iyi bildiğime inanıyorum. Şu ana kadar olan teşkilat deneyimimi hizmete çevirmek istiyorum. Bu husus Çorum kamuoyu ve Genel Merkez Teşkilatımızın takdiridir, saygılarımla.”

(Erkan BAYATLI)