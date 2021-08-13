AK Parti’de kuruluş kutlamaları ertelendi

AK Parti, 20. kuruluş yıldönümü etkinliklerini bu yıl afetler nedeniyle erteledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız” dedi.

Türkiye, günlerdir yangın ve sellerle boğuşuyor. Türkiye, afetlerle boğuşmaya devam ederken AK Parti, 20. yıl kutlamalarını erteleme kararı aldı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız @Akparti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız”

(Haber Merkezi)

