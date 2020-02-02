AK Parti’de kongre sürecine başlanıyor

Çorum’da bir restoranda AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile birlikte basın kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, kongre sürecinde bazı isimlerin adaylıklarıyla ilgili haberlerin çıktığını belirterek, bu sürecin parti genel merkezi kontrolünde yapılacağını ve isimlerin yakın zamanda açıklanacağını dile getridi.

Kongrelerin 22 Şubat 2020 tarihinde merkez ilçe kongresiyle başlayacağını, ardından da 28 Şubat’ta Mecitözü, 29 Şubat’ta Alaca, 1 Mart’ta Boğazkale ilçelerinin kongresini yapacaklarını bildiren Yusuf Ahlatcı, Genel Merkez kontrolünde adaylar konusunda çalışmaların tamamlandığını, isimlerin kendilerine iletilmesiyle birlikte kamuoyuna açıklanacağını ifade etti.

Adayların tüm ilçeler için çok ince ayrıntıları gözeterek, birlik beraberlik ortamını, Çorum’da huzur ortamını bozmayacak şekilde belirlendiğini ve bu doğrultuda da kongreyi yaparak bu süreci bitirmek istediklerini vurgulayan Ahlatcı, Mart ve Nisan ayında diğer ilçe kongrelerinin devam edeceğini, Ramazan ayında kongrelere ara verileceğini ve daha sonra da devam edileceğini dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı kendisinin de 17 Ocak 2020 itibariyle İl Başkanlığı döneminde bir yılı geride bıraktığını sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)