AK Parti ve MHP’li üyeler tepki gösterdi
İl Genel Meclisi’nin AK Partili ve MHP’li üyeleri, Ayasofya Camii’nde düzenlenen devlet erkânının da bulunduğu bir programda imam Mustafa Demirkan’ın Mustafa Kemal Atatürk’ü kast ederek kullandığı ifadeleri eleştiren CHP’li Yıldız Bek’e tepki gösterdi.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, imam Mustafa Demirkan’ın sözleriyle ilgili herhangi bir görüş belirtmezken, “Mehmetçikleri katleden vatan haini PKK’lıların cenazelerine yandaşlık edenleri de kınamanızı beklerdik” dedi.
EN SERT TEPKİ MHP’DEN
Bek’in Atatürk’e yönelik saldırıları kınadığı açıklamasına en sert tepki ise MHP Grup Başkanı Sadık Aşık’tan geldi. “Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet neyse Atatürk de bizim için odur. Atatürk bizimdir” diyen Aşık, sesini yükselterek, “CHP’liler ve İYİ Partililer ‘Atatürk’ün askerleriyiz’ sloganına karşı ‘Atatürk’ün itleri’ diyenlere de birkaç laf söyleyecek mi? Atatürk’e hakaret eden o meczubu elime geçse parçalarım. Atatürk bizim kırmızıçizgimizdir” şeklinde konuştu.
Aşık’ın sözlerine CHP’lilerin yanıt vermesi üzerine gerilimin iyice tırmandığı toplantıya, Meclis Başkanı Mehmet Bektaş tarafından ara verildi. Aradan sonra MHP’li Aşık’ın toplantıya katılmaması dikkatlerden kaçmadı. (Haber Merkezi)