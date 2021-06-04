AK Parti ve MHP’li üyeler tepki gösterdi

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, imam Mustafa Demirkan’ın sözleriyle ilgili herhangi bir görüş belirtmezken, “Mehmetçikleri katleden vatan haini PKK’lıların cenazelerine yandaşlık edenleri de kınamanızı beklerdik” dedi.

EN SERT TEPKİ MHP’DEN

Bek’in Atatürk’e yönelik saldırıları kınadığı açıklamasına en sert tepki ise MHP Grup Başkanı Sadık Aşık’tan geldi. “Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet neyse Atatürk de bizim için odur. Atatürk bizimdir” diyen Aşık, sesini yükselterek, “CHP’liler ve İYİ Partililer ‘Atatürk’ün askerleriyiz’ sloganına karşı ‘Atatürk’ün itleri’ diyenlere de birkaç laf söyleyecek mi? Atatürk’e hakaret eden o meczubu elime geçse parçalarım. Atatürk bizim kırmızıçizgimizdir” şeklinde konuştu.

Aşık’ın sözlerine CHP’lilerin yanıt vermesi üzerine gerilimin iyice tırmandığı toplantıya, Meclis Başkanı Mehmet Bektaş tarafından ara verildi. Aradan sonra MHP’li Aşık’ın toplantıya katılmaması dikkatlerden kaçmadı. (Haber Merkezi)

