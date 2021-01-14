AK Parti Sivas kongresini Milletvekili Kaya yönetti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldığı, Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Sivas 7. olağan İl Kongresi’nde divan başkanlığını Çorum Milletvekili Kaya yaptı.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Habip Soluk ve Semiha Ekinci, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve delegeler katıldı. Kongrede divan başkanlığını Oğuzhan Kaya yaptı. Kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tek listeyle girilen kongrede mevcut başkan Hakan Aksu yeniden seçildi.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, sırtını millete dayayan AK Parti’nin 12 milyon üyesiyle dünyada eşi benzeri bulunmayan bir parti olduğunu söyledi. Çorum Milletvekili Kaya da kongrede bir konuşma yaparak ülke gündemini değerlendirdi.

(Haber Merkezi)