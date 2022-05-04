AK Parti, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde bayramlaştı

Katılımın yoğun olduğu bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Ramazan ayı boyunca yoğun bir saha çalışması yaptık. İl ve ilçe teşkilatlarımız yoğun bir mesai harcadı. Gördük ki teşkilatımız dipdiri, gördük ki halkımızın umudu hala Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Hala Ak Parti ve yol arkadaşlarıdır. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için hep birlikte aynı istikamette yürümeye, durmadan çalışmaya devam edeceğiz Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin inşallah. Bu vesile ile tüm Teşkilat mensuplarımızın ve Çorumlu hemşerilerimizin bayramını tebrik ediyor, Rabbim hep birlikte nice Ramazanlara, nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise “Milyonlarca kardeşimiz, bütün öksüzler, bütün mazlumlar dualar ediyor. Bugün bu dava yeryüzünde hâkim oluyor ise, bu dava gönüllere gidiyor ise, bu dava Allah’ın izniyle adım adım zafere yürüyor ise hanım abla gibi gönüldaşlarımız sayesinde oldu. Madem bu dava haktır diyoruz, o zaman dimdik Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında duracağız” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da yaptığı konuşmada, “Bayramlar; sevincimiz, kucaklaşmamız, muhabbetimizdir. Hep söylediğimiz gibi, bizim en büyük gücümüz milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliğidir” ifadelerini kullandı.

Sağlıktan eğitime, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal desteklere kadar her alanda Türkiye’ye çağ atlatmış olmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Ceylan, “Milletimiz ne diyorsa, ne istiyorsa onu hayata geçirmek için tüm imkânları kullandık, tüm mekanizmaları harekete geçirdik, var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bayramlaşma programına AK Parti MKYK Üyesi Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve milletvekilleri Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, parti yöneticileri, il genel ve belediye meclis üyeleri ile ilçe teşkilatları katıldı.

(Taner ŞİMŞEK)

