AK Parti'nin ikinci adayı Osman Günay
AK Parti Çorum merkez İl Genel Meclisi Üyesi Osman Günay, Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 9 Mayıs’ta yapılacak Encümen seçimleri için adaylığını açıkladı.
Güncel 05.05.2022, 17:55
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Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 2022 yılı Mayıs ayı Olağan Toplantısı 9 Mayıs Pazartesi günü saat 12.30’da Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu’nda yapılacak. Toplantıda 2021 yılı kesin hesabı ve faaliyet raporu görüşülecek ve Encümen Üyeleri yeniden belirlenecek.
AK Parti, Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyesi adaylığı için mevcut İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ile eski İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay aday oldu.
(Haber Merkezi)
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